Genoa, Wander si fida di Shevchenko: “L’uomo giusto per la nostra cavalcata” (Di sabato 11 dicembre 2021) Josh Wander, proprietario del Genoa, ha espresso la propria delusione per la sconfitta nel derby. Andriy Shevchenko non è in discussione Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 dicembre 2021) Josh, proprietario del, ha espresso la propria delusione per la sconfitta nel derby. Andriynon è in discussione

Advertising

mrk_vanbommel : @DiMarzio @GenoaCFC Wander capiscer vero. Lui, Sheva e il crucco data scientist porteranno il Genoa in Champions League. - PianetaMilan : #Genoa, #Wander si fida di #Shevchenko: “L’uomo giusto per la nostra cavalcata” #Sheva - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Wander: 'Sembra una pazzia, ma oggi è un grande giorno per il nostro club in ottica futura' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Wander: 'Sembra una pazzia, ma oggi è un grande giorno per il nostro club in ottica futura' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Wander: 'Sembra una pazzia, ma oggi è un grande giorno per il nostro club in ottica futura' -