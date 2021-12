Focolaio a Capri: si ritorna in presenza dopo la sanificazione dei plessi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Martedì 14 dicembre gli alunni di due dei tre plessi dell’Istituto Ippolito Nevio di Capri potranno tornare regolarmente a seguire le lezioni in presenza. Il dirigente scolastico, d’accordo con il sindaco di Capri Marino Lembo e l’ASL Napoli 1 Centro, già nella giornata di lunedì, provvederà alla santificazione di due dei tre plessi dell’istituto (Salvia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Martedì 14 dicembre gli alunni di due dei tredell’Istituto Ippolito Nevio dipotranno tornare regolarmente a seguire le lezioni in. Il dirigente scolastico, d’accordo con il sindaco diMarino Lembo e l’ASL Napoli 1 Centro, già nella giornata di lunedì, provvederà alla santificazione di due dei tredell’istituto (Salvia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Focolaio Covid a Capri: lunedì sanificazione, martedì gli alunni di due dei tre plessi scolastici di nuovo in presenza… - NapoliToday : #Cronaca Focolaio a Capri: martedì gli alunni di due dei tre plessi scolastici saranno nuovamente in presenza… - mattinodinapoli : Focolaio Covid a Capri: lunedì sanificazione, martedì gli alunni di due dei tre plessi scolastici di nuovo in prese… - RitaC70 : Focolaio di Covid in una scuola di Capri: 24 positivi - infoitinterno : A Capri focolaio Covid a scuola, contagiati 24 studenti su 50: l'Asl mette tutti in quarantena -