FIFA 22 FUT VERSUS: Ice Vs Fire – Ghiaccio contro fuoco! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nuovo evento in arrivo su FUT! Come svelato, prima attraverso la consueta schermata di avvio di FUT e poi con un messaggio sui canali social di EA Sports, infatti a partire dalle 19 di venerdì 10 dicembre debutteranno le nuove card "VERSUS" nella modalità FIFA Ultimate Team! https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1469004430523650048 La novità di questa promo è rappresentata dal rilascio di una duplice versione per ciascuno dei giocatori che verranno selezionati da EA Sports: una card "Fire" dedicata al fuoco, ed una card "Ice" dedicata al Ghiaccio. Ogni carta oltre all'aumento delle statistiche, sarà caratterizzata anche da quello delle stelle skill oppure delle stelle piede debole Da sottolineare che Le card in versione Fire saranno presenti nei pacchetti dalle 19 del ...

