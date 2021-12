(Di venerdì 10 dicembre 2021) La notizia del licenziamento diha sconvolto l’intera comunità del wrestling: atleti, addetti ai lavori e fan sono rimasti a bocca aperta dopo aver appreso la notizia. Il Charismatic Enigma recentemente aveva espresso felicità nell’essere finalmente tornato a esibirsi davanti al pubblico dopo la pandemia e sembrava essere riuscito a vincere i suoi demoni. A quanto pare però, i demoni sono tornati eavrebbe rifiutato addirittura laoffertagli dalla WWE. Le speculazioni Ovviamente sul futuro disono già partite le speculazioni: per molti sarebbe scontata la reunion in AEW insieme al fratello Matt, masembra non essere molto convinto di questa possibilità. Infatti, il noto giornalista ha ...

Zona_Wrestling : #WWE Dave Meltzer: 'Il rifiuto della riabilitazione potrebbe costare a Jeff Hardy un contratto con l'AEW' -… - TSOWrestling : Il pensiero di Dave Meltzer su #NXTWarGames #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Secondo Dave Meltzer solo Nick Khan potrebbe prendere il comando della #WWE #TSOW // #TSOS - MattiaBorsani : Durante l'odierna edizione del #WrestlingObserverRadio Dave Meltzer ha accennato alla possibilità che la @WWE ritir… -

Ultime Notizie dalla rete : Dave Meltzer

The Shield Of Wrestling

Stando alle parole di Dave Meltzer Johnny Gargano non sarebbe stato il focus principale di NXT 2.0 se fosse rimasto in WWE.Da oggi Johnny Gargano non è più una Superstar della WWE. In molti si staranno chiedendo quando tornerà in sul ring. Durante l’ultima puntata del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha risposto a q ...