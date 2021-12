Ciclismo, Remi Cavagna: frattura ad una vertebra in allenamento (Di venerdì 10 dicembre 2021) Incidente in allenamento per Mauri Vansevenant e Remi Cavagna. Lo ha comunicato la Deceuninck-Quick Step, attualmente in raduno a Calpe, in Spagna. I due ciclisti del team belga sono rimasti coinvolti lo scorso mercoledì in un “incidente in allenamento” non meglio specificato. Il corridore belga, figlio d’arte, è tornato a casa con un pollice fratturato per curarsi. Il campione di Francia si è invece fratturato una vertebra lombare e rimane ricoverato a Valencia, dove verrà operato lunedì. “Gli esami hanno dimostrato che non ha subito alcun danno neurologico” precisa il comunicato della Deceuninck. Il 26enne Cavagna è reduce da un’ottima stagione in cui ha vinto due cronometro, contribuendo anche lo scorso settembre al titolo iridato del connazionale ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Incidente inper Mauri Vansevenant e. Lo ha comunicato la Deceuninck-Quick Step, attualmente in raduno a Calpe, in Spagna. I due ciclisti del team belga sono rimasti coinvolti lo scorso mercoledì in un “incidente in” non meglio specificato. Il corridore belga, figlio d’arte, è tornato a casa con un polliceto per curarsi. Il campione di Francia si è inveceto unalombare e rimane ricoverato a Valencia, dove verrà operato lunedì. “Gli esami hanno dimostrato che non ha subito alcun danno neurologico” precisa il comunicato della Deceuninck. Il 26enneè reduce da un’ottima stagione in cui ha vinto due cronometro, contribuendo anche lo scorso settembre al titolo iridato del connazionale ...

