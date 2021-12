Cessione droga, assolto fidanzato della giovane morta dopo uno spinello (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Stava fumando uno spinello con la fidanzata quando quest’ultima improvvisamente si accasciò al suolo e poco dopo morì. Da quel momento, era il 27 luglio 2015, per l’allora 25enne Agostino Di Monaco di Marcianise (Caserta) è iniziata una trafila giudiziaria che solo oggi lo ha visto uscire completamente innocente dall’accusa di Cessione di stupefacente. Già l’autopsia sul corpo della ragazza, la 24enne Marika Iodice, aveva rivelato che non vi era nesso di causalità tra l’assunzione di sostanza stupefacente, in particolare marijuana, e il decesso, e che probabilmente quest’ultimo era stato provocato da una malattia congenita da cui era afflitta la giovane. Subito dopo il fatto, il 25enne Di Monaco fu raggiunto dai carabinieri che gli trovarono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Stava fumando unocon la fidanzata quando quest’ultima improvvisamente si accasciò al suolo e pocomorì. Da quel momento, era il 27 luglio 2015, per l’allora 25enne Agostino Di Monaco di Marcianise (Caserta) è iniziata una trafila giudiziaria che solo oggi lo ha visto uscire completamente innocente dall’accusa didi stupefacente. Già l’autopsia sul corporagazza, la 24enne Marika Iodice, aveva rivelato che non vi era nesso di causalità tra l’assunzione di sostanza stupefacente, in particolare marijuana, e il decesso, e che probabilmente quest’ultimo era stato provocato da una malattia congenita da cui era afflitta la. Subitoil fatto, il 25enne Di Monaco fu raggiunto dai carabinieri che gli trovarono ...

