Cammelli truccati col botox: animali squalificati a un concorso saudita (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel 2018 ne avevano squalificati oltre una dozzina , quest'anno sono stati cacciati in 43 : un record dalla nascita 6 anni fa del Festival saudita dei Cammelli del Re Abdulaziz , tra i più importanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel 2018 ne avevanooltre una dozzina , quest'anno sono stati cacciati in 43 : un record dalla nascita 6 anni fa del Festivaldeidel Re Abdulaziz , tra i più importanti ...

