Bake Off 10 dicembre 2021: nessun eliminato! (gallery) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella puntata 15 di Bake Off Italia 2021 di stasera, 10 dicembre – la semifinale -, tutti i concorrenti sono passati in finale, anche se due si dovranno sfidare a duello. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata invece Benedetta Parodi, nella splendida location di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB). I 4 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia per mettere in difficoltà i concorrenti. Per la prova creativa è stato chiesto ai concorrenti di preparare una Pon Pon Cake, una torta a cupola con doppia farcitura e ricoperta da marshmallow. Una torta allegra e solitamente colorata, ma non certo facile.

