Zaki scarcerato | Enrico Letta esprime “gioia per Patrick”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – “Lapere il senso di forza e unità dell’Italia. Quando vuole”. Così il segretario del Pd,(foto), a proposito della scarcerazione del giovane studente egiziano. “Sono ancora un po’ confuso, tutto sta andando velocemente. Ma ora sono felice, sono qui con la mia famiglia, con tutte le persone che amo. Tutto qui”, ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, dopo essere stato rilasciato. “Non mi hanno annunciato che sarei stato rilasciato – prosegue – All’improvviso mi hanno portato al commissariato, e hanno iniziato a prendermi le impronte. Non capivo cosa stesse succedendo, non c’erano segnali che mi stessero per scarcerare. Ero confuso. Non posso dire tutti i dettagli e preferisco non parlare delle condizioni di detenzione. Ma poi ho ...

di Marta Serafini Intervista adopo 22 mesi: "In cella leggevo quel che potevo, il mio libro preferito è 'L'amica geniale'. E scrivevo, quando mi era permesso. Vorrei pubblicare i miei diari. In carcere una delle ...E' statoieri a Mansoura, in Egitto, dopo 22 mesi di carcere. Ad attenderlo la madre, la sorella e la fidanzata. Lo studente egiziano dell'università di Bologna ha ringraziato l'Italia. Ora è libero ...Per la prima volta in aula era presente anche un Pm. Prima dell'udienza, Patrick ha potuto parlare per diversi secondi con i suoi familiari attraverso le sbarre. 'Bene, bene, grazie', ha detto rispond ...Sono le tre locali, le due in Italia, quando Patrick Zaki varca il portone dalla stazione di polizia di Mansoura, città a nord del Cairo. È vestito di bianco, con la divisa indossata ...