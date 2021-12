Svizzera: va a bere con le alunne, confermata la revoca dell’insegnamento. Il tribunale: “Non è più degno di rimanere in carica” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Inflessibile il tribunale Federale della Svizzera che ha confermato la revoca dall'insegnamento di un professore che aveva dormito nello stesso letto di due studentesse dopo un'uscita in discoteca in cui avevano alzato troppo il gomito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021) Inflessibile ilFederale dellache ha confermato ladall'insegnamento di un professore che aveva dormito nello stesso letto di due studentesse dopo un'uscita in discoteca in cui avevano alzato troppo il gomito. L'articolo .

Il caffè in Svizzera costa sempre di più tvsvizzera.it A bere con le allieve, confermata la revoca dell'insegnamento LOSANNA - Il Tribunale Federale (TF) conferma la revoca dall'insegnamento di un professore che aveva dormito nello stesso letto di due studentesse dopo un'uscita in discoteca in cui avevano alzato tro ...

