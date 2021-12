Sileri spiega perché ce l’ha a morte coi no vax: “Un amico per seguirli è finito in terapia intensiva” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Dimartedì, andata in onda su La7 il 7 dicembre scorso, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ci è andato giù pesante con chi fa divulgazione antiscientifica contro i vaccini: “Quando parli di scienza con persone che non ne sanno nulla è davvero un dramma, nonché nocivo per la popolazione. Sono state dette soltanto tantissime scemenze una dietro l’altra”. Il viceministro sta comparendo sempre più spesso in tv per contrastare le tesi portate avanti sul piccolo schermo dai no vax, e oggi intervistato da Radio Cusano Campus ha spiegato le sue ragioni: “A Dimartedì – ha detto – mi sono arrabbiato tanto perché per colpa dei no vax un mio amico domenica è finito intubato in terapia intensiva. E lo dico con dolore: da sei mesi ho ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Dimartedì, andata in onda su La7 il 7 dicembre scorso, il sottosegretario alla Salute Pierpaoloci è andato giù pesante con chi fa divulgazione antiscientifica contro i vaccini: “Quando parli di scienza con persone che non ne sanno nulla è davvero un dramma, nonché nocivo per la popolazione. Sono state dette soltanto tantissime scemenze una dietro l’altra”. Il viceministro sta comparendo sempre più spesso in tv per contrastare le tesi portate avanti sul piccolo schermo dai no vax, e oggi intervistato da Radio Cusano Campus hato le sue ragioni: “A Dimartedì – ha detto – mi sono arrabbiato tantoper colpa dei no vax un miodomenica èintubato in. E lo dico con dolore: da sei mesi ho ...

