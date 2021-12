Riflessioni di Natale | agli abbandoni dei periodi estivi | si sono aggiunti quelli dovuti al lockdown incrementando la piaga del randagismo

Leggi su 7giorni.info

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La nostra Associazione augura per il 2022 la risoluzione dei problemi che la pandeamia ci sta creando e la speranza che una nuova consapevolezza riempia i cuori di tutti nel rispetto di chi è più debole, anziani, donne bambini e animali, quest'ultimi in particolare che ci danno tanto ma non hanno voce. Buone Feste a tutti