Premio Cimitile, la consegna dei campanili d’argento trasmessa in tv: ecco emittenti e date (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Fondazione Premio Cimitile comunica che la serata finale di premiazione della XXVI edizione del Premio Cimitile andrà in onda sabato 11 dicembre alle ore 21,30 sul circuito televisivo nazionale ALMA TV e in streaming sul link https://www.grupposciscione.it/alma-tv/ sabato 11 dicembre alle ore 21,30. I circuiti televisivi regionali Mercoledì 15 dicembre Ore 21,00 IRIDE Canale 196 Sabato 18 dicembre Ore 20,15 TELE A Canale 18 Lunedì 20 dicembre Ore 20,45 TVCAPITAL Canale 119 Martedì 21 dicembre Ore 21,10 TELE A+ Canale 79 Giovedì 23 dicembre Ore 22,30 TV LUNA Canale 14 La premiazione Con la partecipazione di personalità del mondo culturale, politico e soprattutto accademico di livello nazionale ed internazionale, la XXVI edizione della rassegna letteraria organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Fondazionecomunica che la serata finale di premiazione della XXVI edizione delandrà in onda sabato 11 dicembre alle ore 21,30 sul circuito televisivo nazionale ALMA TV e in streaming sul link https://www.grupposciscione.it/alma-tv/ sabato 11 dicembre alle ore 21,30. I circuiti televisivi regionali Mercoledì 15 dicembre Ore 21,00 IRIDE Canale 196 Sabato 18 dicembre Ore 20,15 TELE A Canale 18 Lunedì 20 dicembre Ore 20,45 TVCAPITAL Canale 119 Martedì 21 dicembre Ore 21,10 TELE A+ Canale 79 Giovedì 23 dicembre Ore 22,30 TV LUNA Canale 14 La premiazione Con la partecipazione di personalità del mondo culturale, politico e soprattutto accademico di livello nazionale ed internazionale, la XXVI edizione della rassegna letteraria organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice ...

Advertising

Ugo_LP : RT @PremiLetterari: Scadenza 03/01/2022 Premio Cimitile: concorso letterario per romanzi e raccolte (opere inedite) con premi in pubblicazi… - PremiLetterari : Scadenza 03/01/2022 Premio Cimitile: concorso letterario per romanzi e raccolte (opere inedite) con premi in pubbli… -