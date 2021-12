Nel 2020 popolazione in calo, pesa effetto pandemia (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente dell'Istat, la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Questo calo è attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica: il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno. La distribuzione territoriale della popolazione è pressochè immutata rispetto al censimento del 2019: il 46,3% risiede nell'Italia Settentrionale, il 19,8% in quella Centrale, il restante 33,8% nel Sud e nelle Isole. Più del 50% dei residenti è concentrato in 5 regioni, una per ogni ripartizione geografica (Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente dell'Istat, lain Italia conta 59.236.213 residenti, indello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Questoè attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica: il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno. La distribuzione territoriale dellaè pressochè immutata rispetto al censimento del 2019: il 46,3% risiede nell'Italia Settentrionale, il 19,8% in quella Centrale, il restante 33,8% nel Sud e nelle Isole. Più del 50% dei residenti è concentrato in 5 regioni, una per ogni ripartizione geografica (Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e ...

Nel 2020 popolazione in calo, pesa effetto pandemia Sono solo 1.964 i comuni che hanno registrato un aumento di popolazione rispetto al 2019. Come nel 2019, anche nel 2020 Roma è il comune più grande con 2.770.226 residenti, e Morterone (in provincia ...

