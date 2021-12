(Di giovedì 9 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di circa 70 anni ha perso illlo dell’di cui era alla guida finendoundi cinta questo pomeriggio aed è stato trasferito all’ospedale di Niguarda in condizioni gravissime. L’incidente si è verificato poco dopo le 15,15 in via Europa, a poca distanza dall’intersezione con via Misentasca. La tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Misinto, malore in auto finisce contro un muro: gravissimo un 70enne -

Ultime Notizie dalla rete : Misinto malore

...oggi pomeriggio a, in provincia di Monza e Brianza. Intorno alle 14, in via San Siro, una Citroen C2 con a bordo due fratelli (un uomo e una donna) è uscita di strada forse a causa del...Incidente: i soccorsi Secondo una prima ricostruzione pare che l'utilitaria abbia fatto tutto da sola: l'auto avrebbe perso il controllo all'improvviso, forse in seguito a undel ...SARONNO / SOLARO – Oggi a Saronno pedone investito in via San Francesco: l’allarme è stato dato da alcuni passanti alle 12.50 e sul posto, vicino all’incrocio con via Randaccio, ...CARONNO PERTUSELLA – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto questo pomeriggio alle 16.35 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, “casa” ...