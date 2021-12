Milan, infortunio Kjaer: il sostituto può essere un ex rossonero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Calciomercato Milan: per sostituire l’infortunato Kjaer, i rossoneri starebbero pensando a un ex difensore Milanista Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer, dopo l’infortunio che lo costringerà a rimanere ai box per sei mesi. Maldini e Massara sarebbero già al lavoro. Secondo quanto riporta Tuttosport, vi sarebbe una soluzione low cost: riportate Mattia Caldara, in prestito al Venezia, alla corte di Stefano Pioli. L’ex Atalanta sta disputando una buona stagione con i veneti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Calciomercato: per sostituire l’infortunato, i rossoneri starebbero pensando a un ex difensoreista Ilè alla ricerca di undi Simon, dopo l’che lo costringerà a rimanere ai box per sei mesi. Maldini e Massara sarebbero già al lavoro. Secondo quanto riporta Tuttosport, vi sarebbe una soluzione low cost: riportate Mattia Caldara, in prestito al Venezia, alla corte di Stefano Pioli. L’ex Atalanta sta disputando una buona stagione con i veneti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

