Macron vuole riforma dello spazio Schengen (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole "una riforma dello spazio Schengen" con nuovi meccanismi di protezione delle frontiere: lo ha detto lo stesso presidente presentando all'Eliseo le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente francese, Emmanuel"una" con nuovi meccanismi di protezione delle frontiere: lo ha detto lo stesso presidente presentando all'Eliseo le ...

Macron vuole riforma dello spazio Schengen
Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole "una riforma dello spazio Schengen" con nuovi meccanismi di protezione delle frontiere: lo ha detto lo stesso presidente presentando all'Eliseo le priorità della futura presidenza di ...

Ue: Macron, 'avanzare' su difesa comune durante presidenza francese Parigi, 09 dic 16:54 - Il presidente Emmanuel Macron vuole far "avanzare" la politica di difesa comune dell'Unione europea durante la presidenza francese del Consiglio....

