Lazio-Galatasaray, Acerbi: “Serviva più cattiveria, non è facile giocare ogni 3-4 giorni” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Galatasaray in Europa League 2021/2022: “Abbiamo fatto una buona gara, ma ci è mancato quell’1% in più per segnare. Forse Serviva un po’ di cattiveria in più. Loro si sono giustamente difesi ed hanno meritato il primo posto, non subendo neppure un gol nelle tre trasferte“. Il centrale della Nazionale ha poi aggiunto: “La prossima gara sarà dura, un’avversaria vale l’altra. Sicuramente ci arriveremo migliori di adesso e tranquilli; ci faremo trovare pronti“. Infine, Acerbi ha parlato degli impegni ravvicinati: “Non voglio cercare alibi, ma non è facile giocare ogni 3-4 giorni. Inoltre le trasferte ti portano via qualcosa ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il difensore dellaFrancescoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro ilin Europa League 2021/2022: “Abbiamo fatto una buona gara, ma ci è mancato quell’1% in più per segnare. Forseun po’ diin più. Loro si sono giustamente difesi ed hanno meritato il primo posto, non subendo neppure un gol nelle tre trasferte“. Il centrale della Nazionale ha poi aggiunto: “La prossima gara sarà dura, un’avversaria vale l’altra. Sicuramente ci arriveremo migliori di adesso e tranquilli; ci faremo trovare pronti“. Infine,ha parlato degli impegni ravvicinati: “Non voglio cercare alibi, ma non è3-4. Inoltre le trasferte ti portano via qualcosa ...

Advertising

sportmediaset : Europa League, #LazioGalatasaray 0-0: i biancocelesti non sfondano, Sarri ai playoff. #SportMediaset… - UEFAcom_it : ??? Lazio, non basta il pareggio: Galatasaray agli ottavi, Biancocelesti agli spareggi di #UEL... - Gazzetta_it : Lazio, ti toccano i playoff: solo 0-0 col Galatasaray - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #LazioGalatasaray 0-0, #Sarri: 'Il prato dell'Olimpico è ingiocabile e loro non volevano giocare' - Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ??Le pagelle di #LazioGalatasaray: #MilinkovicSavic e #Pedro male, #Marcao muro?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Galatasaray Lazio, Milinkovic: 'Pensiamo già alle prossime super sfide. E Sarri mi piace...' ROMA - La Lazio non riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0 - 0 contro i turchi, Milinkovic - Savic ha commentato ai microfoni di Sky Sport: ...

Acerbi: 'Alla Lazio serve qualcosa dal mercato, ma siamo forti!' ROMA - " Stasera dovevamo per forza vincere, loro hanno fatto poco e nulla. Ci è mancato l'1% per fare gol, ma il Galatasaray ha meritato di passare da prima. Giusto così". Francesco Acerbi analizza così lo 0 - 0 dell'Olimpico contro i turchi. Ai microfoni di Sky Sport ha continuato: "Ora ci tocca fare andata e ...

Calcio, Europa League, le pagelle di Lazio-Galatasaray 0-0: Terim mette la museruola a Sarri, Zaccagni generoso EUROPA LEAGUE - Zaccagni ci prova ed è generoso, Immobile stanco, Milinkovic-Savic impreciso. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'a ...

Lazio – Galatasaray, Acerbi: “C’è mancata la cattiveria ma la squadra ha fatto bene” La Lazio pareggia all’Olimpico contro il Galatasaray e chiude al secondo posto la fase a gironi di Europa League, abbandonando la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi.

ROMA - Lanon riesce a battere ile passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0 - 0 contro i turchi, Milinkovic - Savic ha commentato ai microfoni di Sky Sport: ...ROMA - " Stasera dovevamo per forza vincere, loro hanno fatto poco e nulla. Ci è mancato l'1% per fare gol, ma ilha meritato di passare da prima. Giusto così". Francesco Acerbi analizza così lo 0 - 0 dell'Olimpico contro i turchi. Ai microfoni di Sky Sport ha continuato: "Ora ci tocca fare andata e ...EUROPA LEAGUE - Zaccagni ci prova ed è generoso, Immobile stanco, Milinkovic-Savic impreciso. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'a ...La Lazio pareggia all’Olimpico contro il Galatasaray e chiude al secondo posto la fase a gironi di Europa League, abbandonando la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi.