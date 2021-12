Il Covid fa un altra vittima: Salerno e Montecorvino Rovella piangono Aniello Forte (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora vittime del Covid a Salerno. A perdere la vita, dopo il contagio, Aniello Forte, molto conosciuto in città e fratello di Lorenzo, il presidente del comitato Salute e Vita. L’uomo – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – da qualche giorno era ricoverato, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Giunto in ospedale è stato necessario intubarlo ma il suo corpo ha ceduto al virus. Il libero professionista residente a Montecorvino Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sul suo profilo Facebook. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora vittime del. A perdere la vita, dopo il contagio,, molto conosciuto in città e fratello di Lorenzo, il presidente del comitato Salute e Vita. L’uomo – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – da qualche giorno era ricoverato, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Giunto in ospedale è stato necessario intubarlo ma il suo corpo ha ceduto al virus. Il libero professionista residente aTanti i messaggi di cordoglio in queste ore sul suo profilo Facebook. Consiglia

Advertising

fanpage : Grave lutto nell'Arma dei Carabinieri. Salvo Gagliano, capo di Stato Maggiore, è stato ucciso dal Covid a 57 anni.… - Agenzia_Ansa : Dopo essere finito in terapia subintensiva per complicanze legate al Covid, si ricrede e dice 'sì' al vaccino anche… - Corriere : Napoli, due amiche no vax morte a pochi giorni l’una dall’altra - tamamaris : RT @gallina_di: Focolaio covid alla Scala di Milano, a rischio 'l'altra' Prima ?????????? MA NON ERANO TUTTI VACCINATI alla ?? ? ?@Quirinale? ?@P… - _asteroid1 : ??????????????????????????Focolaio covid alla Scala di Milano, a rischio 'l'altra' Prima Visto che I #novax era rinchiusi chi i… -