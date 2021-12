Ibrahimovic: «Delusione Champions, ma il Milan lotterà per lo scudetto» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Siamo delusi di essere usciti dalla Champions, mi dispiace tanto. Ma continuiamo a lottare per lo scudetto e faremo di tutto per vincerlo. Non molliamo, diventiamo più forti. Nel fallimento esiste il successo”. E’ il messaggio di Zlatan Ibrahimovic ai tifosi del Milan dopo la fine dei sogni europei dei rossoneri in questa stagione. “Purtroppo siamo usciti dalla Champions, ma prenderemo esperienza per lottare per lo scudetto”, dice il bomber rossonero, ospite di ‘Deejay Chiama Italia’ su Radio Deejay. Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Siamo delusi di essere usciti dalla, mi dispiace tanto. Ma continuiamo a lottare per loe faremo di tutto per vincerlo. Non molliamo, diventiamo più forti. Nel fallimento esiste il successo”. E’ il messaggio di Zlatanai tifosi deldopo la fine dei sogni europei dei rossoneri in questa stagione. “Purtroppo siamo usciti dalla, ma prenderemo esperienza per lottare per lo”, dice il bomber rossonero, ospite di ‘Deejay Chiama Italia’ su Radio Deejay.

