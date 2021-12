Governo: terminato Cdm a P.Chigi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - E' terminato, dopo circa 40 minuti, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - E', dopo circa 40 minuti, il Consiglio dei ministri a Palazzo

Advertising

TV7Benevento : Governo: terminato Cdm a P.Chigi... - Marinodino2 : #PatrickZaki sarà scarcerato. Il processo contro di lui, imputato per aver espresso le sue idee, non si è… - GiovanniGiuli : RT @Armada69895228: ORMAI MUIONO I BIMBI/E ED E' COME PASSARE IL TEMPO AL SUPERMERCATO! NON FREGA PIU' NULLA A NESSUNO! LECCE MUORE UNA BIM… - Romina55803966 : RT @Armada69895228: ORMAI MUIONO I BIMBI/E ED E' COME PASSARE IL TEMPO AL SUPERMERCATO! NON FREGA PIU' NULLA A NESSUNO! LECCE MUORE UNA BIM… - Armada69895228 : ORMAI MUIONO I BIMBI/E ED E' COME PASSARE IL TEMPO AL SUPERMERCATO! NON FREGA PIU' NULLA A NESSUNO! LECCE MUORE UNA… -