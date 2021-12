Genoa-Sampdoria | D’Aversa | “Siamo nella burrasca | ognuno deve prendere un remo”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Robertoha parlato alla vigilia del 124esimo derby, sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le dichiarazioni del tecnico blucerchiato, che ha voluto fare alcune riflessioni prima di rispondere alle domande di rito: “In questo momento sembra tutto nero ma c’è la volontà da parte mia è di vedere le cose a colori. La prima riflessione è al presidente Massimo Ferrero, per cui provo stima professionale e umana, e spero che questa situazione si risolva velocemente. La seconda la voglio fare per la, inteso come club. In questi giorni stanno dimostrando compattezza e di questo sono davvero orgoglioso di essere allenatore della. La terza è per la squadra. Sappiamo l’importanza del derby, partita che non va giocata ma vinta. ...

Advertising

Inter : ?? | GAGLIA @gaglio94 ha segnato otto dei suoi 15 gol in Serie A contro squadre liguri (5 v Genoa, 2 v Sampdoria,… - OptaPaolo : 8 - Roberto Gagliardini ha segnato otto dei suoi 15 gol in Serie A contro squadre liguri. Genoa ?????????? Sampdor… - sportface2016 : #GenoaSampdoria, Roberto D'Aversa alla vigilia: 'Siamo nella burrasca: ognuno deve prendere un remo' - Fantacalcio : Genoa-Sampdoria, la conferenza di D'Aversa - CalcioNews24 : Le parole di #DAversa alla vigilia di #GenoaSampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Sampdoria

Commenta per primo Martins Eder al derby di Genova è sempre stato grande protagonista, in particolare quando, con la maglia della, faceva ammattire I dirempettai del. Per questo motivo, l'attaccante non perderà la stracittadina: 'Certo che la guardo, non potrei fare altrimenti visto che poi dopo le partite ...L'allenatore dellaD'Aversa ha parlato alla vigilia della partita contro ilRoberto D'Aversa, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il. "Prima di rispondere alle vostre domande voglio fare delle riflessioni. C'è ...Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, parla alla vigilia del derby contro il Genoa, gara valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022.La Sampdoria non sta attraversando un momento facile e venerdì sera sarà chiamata all'esame Genoa. In conferenza stampa Roberto D'Aversa ha voluto prender parola: "Prima di rispondere alle vostre doma ...