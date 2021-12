Ferrero: “Dormo al massimo due ore a notte: non capisco perchè sono in galera” (Di giovedì 9 dicembre 2021) massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni dal carcere di San Vittore dopo l’arresto degli scorsi giorni. Queste le parole del presidente della Sampdoria, che oggi dovrebbe dimettersi dopo gli ultimi avvenimenti: “Non riesco più a dormire. Al massimo un paio d’ore nelle ultime due notti. Non capisco perché sono qui, perché mi hanno messo in galera. Non ho mai avuto nessuna intenzione di fuggire, a Genova ho sempre avuto la Digos alle calcagna (per le minacce ricevute n.d.r.) e non voglio nascondere nulla”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha rilasciato alcune dichiarazioni dal carcere di San Vittore dopo l’arresto degli scorsi giorni. Queste le parole del presidente della Sampdoria, che oggi dovrebbe dimettersi dopo gli ultimi avvenimenti: “Non riesco più a dormire. Alun paio d’ore nelle ultime due notti. Nonperchéqui, perché mi hanno messo in. Non ho mai avuto nessuna intenzione di fuggire, a Genova ho sempre avuto la Digos alle calcagna (per le minacce ricevute n.d.r.) e non voglio nascondere nulla”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Calcio, Massimo #Ferrero da San Vittore: 'Dormo al massimo due ore a notte: non capisco perchè sono in galera' - sportli26181512 : Ferrero: ‘Dormo poco, non capisco perché sono qui’. Oggi non risponderà all’interrogatorio: Arrivano ancora frasi d… - Ebrimaismo : Stasera dormo con Massimo Ferrero, pensieri? -