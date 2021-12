Fabrizio Gatta, l’ex conduttore Rai è diventato prete (Di giovedì 9 dicembre 2021) don Fabrizio Gatta Dalla messa in onda, quella dei programmi Rai di cui è stato conduttore, alla Santa Messa. Fabrizio Gatta ha cambiato davvero vita e ora è don Fabrizio. Il giornalista, noto al pubblico televisivo per aver guidato programmi come “Linea Verde” e “Lineablu“, è stato ordinato sacerdote. La consacrazione, avvenuta martedì scorso 7 dicembre nella Concattedrale di Sanremo, è stata per Gatta il coronamento di un cammino spirituale e di studi iniziato otto anni fa, dopo un percorso di discernimento durato altri tre anni. Nato a Roma, oggi 58enne, don Fabrizio Gatta aveva iniziato il proprio percorso di fede con una missione di strada assieme ai Missionari del Preziosissimo Sangue, poi, confrontandosi con un direttore ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 dicembre 2021) donDalla messa in onda, quella dei programmi Rai di cui è stato, alla Santa Messa.ha cambiato davvero vita e ora è don. Il giornalista, noto al pubblico televisivo per aver guidato programmi come “Linea Verde” e “Lineablu“, è stato ordinato sacerdote. La consacrazione, avvenuta martedì scorso 7 dicembre nella Concattedrale di Sanremo, è stata peril coronamento di un cammino spirituale e di studi iniziato otto anni fa, dopo un percorso di discernimento durato altri tre anni. Nato a Roma, oggi 58enne, donaveva iniziato il proprio percorso di fede con una missione di strada assieme ai Missionari del Preziosissimo Sangue, poi, confrontandosi con un direttore ...

