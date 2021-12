Damiano dei Maneskin icona di stile del 2021, “evoluzione dell’italiano bello e maledetto” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Damiano dei Maneskin icona di stile del 2021 secondo Stylight, piattaforma dedicata alla moda e allo shopping che stila la classifica dei primi 10 personaggi. In vetta c’è lui: Damiano David. Il 2021 sfavillante dei Maneskin ha portato ai vertici delle classifiche relative a moda e stile la voce del gruppo. Vincitori del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision, i Maneskin hanno trionfato nella categoria Best Rock agli MTV EMA, portando in Italia per la prima volta un premio legato alle categorie internazionali. La band si è imposta nel panorama musicale italiano ed internazionale nel 2021, anno che ha avuto inizio con il trionfo a Sanremo e si chiude con gli show ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)deididelsecondo Stylight, piattaforma dedicata alla moda e allo shopping che stila la classifica dei primi 10 personaggi. In vetta c’è lui:David. Ilsfavillante deiha portato ai vertici delle classifiche relative a moda ela voce del gruppo. Vincitori del Festival di Sanremoe dell’Eurovision, ihanno trionfato nella categoria Best Rock agli MTV EMA, portando in Italia per la prima volta un premio legato alle categorie internazionali. La band si è imposta nel panorama musicale italiano ed internazionale nel, anno che ha avuto inizio con il trionfo a Sanremo e si chiude con gli show ...

