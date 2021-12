Covid Liguria oggi: ricoverati sette bimbi. Rianimazione: 24 persone su 27 sono no vax (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Spezia, 9 dicembre 2021 - sono 271 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore e resi noti nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre. La regione vive una fase molto delicata. Leggi su lanazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Spezia, 9 dicembre 2021 -271 i nuovi contagi da coronavirus registrati innelle ultime 24 ore e resi noti nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre. La regione vive una fase molto delicata.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria I numeri in Liguria: 271 nuovi casi. Aumentano i ricoverati: 7 sono al Gaslini. In Italia 12.527 contagi, 79 decessi e tasso di positività al 4% COVID IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER La situazione in Liguria Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. - IMPERIA (Asl 1): 3 - SAVONA (Asl 2): 76 - ...

Covid Liguria oggi: ricoverati sette bimbi. Rianimazione: 24 persone su 27 sono no vax Per la prossima settimana comunque la Liguria resterà in zona bianca, come afferma lo stesso Toti. Long covid e bambini, i rischi / Rischio zona gialla, il confronto fra Toscana, Umbria e Liguria ...

Rischio zona gialla la situazione in Toscana, Umbria e Liguria Firenze, 9 dicembre 2021 - Liguria che virtualmente potrebbe presto finire in zona gialla per lo sforamento di due dei tre parametri. Migliore invece la situazione in Umbria e Toscana, che comunque ha ...

