Corsarola | parte il «cantiere pilota» | si rifanno gli impianti dopo 60 anni

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Da metà gennaio lavori lungo 150 metri, dalla chiesa del Carmine a piazza Mascheroni. L’assessore Brembilla: «Poi capiremo come procedere. Case e negozi accessibili con passerelle».

Rifare tutti i sottoservizi – soprattutto gas e acqua – lungo la Corsarola, la strada che attraversa Bergamo Alta da est a ovest e che rappresenta la "passeggiata" per eccellenza nel capoluogo orobico ...Il tratto tra la chiesa del Carmine e Piazza Mascheroni. Niente lavori a dicembre e d'estate per evitare disagi. L'assessore: «Rispetto dei materiali esistenti» ...