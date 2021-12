Caso Maresca, Cartabia corre ai ripari: "Aspettativa non retribuita per le tutte le toghe in politica" (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Non dovranno mai più ripetersi casi Maresca”. Lo aveva detto ieri ad Atreju la ministra Cartabia e lo ha ribadito oggi, durante la serie di incontri fatti con i partiti per dare un’accelerata alla più sospirata delle riforme della giustizia, quella del Csm e del sistema giudiziario. Quanto mai necessaria, alla luce dello scandalo scoperto nel 2019. Quanto mai in ritardo, al punto che, considerando che a settembre il Csm andrà rinnovato, se non sarà una corsa contro il tempo, ci mancherà poco. Il testo non c’è, i partiti lo hanno chiesto ma non lo hanno avuto. Una linea, comunque, è stata tracciata. E, per quanto chi ha partecipato agli incontri racconta di un clima più disteso rispetto a quello che si respirava durante la riforma del processo penale, non fa fare a tutti i salti di gioia. Il confronto di oggi si è svolto sullo sfondo della polemica ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Non dovranno mai più ripetersi casi”. Lo aveva detto ieri ad Atreju la ministrae lo ha ribadito oggi, durante la serie di incontri fatti con i partiti per dare un’accelerata alla più sospirata delle riforme della giustizia, quella del Csm e del sistema giudiziario. Quanto mai necessaria, alla luce dello scandalo scoperto nel 2019. Quanto mai in ritardo, al punto che, considerando che a settembre il Csm andrà rinnovato, se non sarà una corsa contro il tempo, ci mancherà poco. Il testo non c’è, i partiti lo hanno chiesto ma non lo hanno avuto. Una linea, comunque, è stata tracciata. E, per quanto chi ha partecipato agli incontri racconta di un clima più disteso rispetto a quello che si respirava durante la riforma del processo penale, non fa fare a tutti i salti di gioia. Il confronto di oggi si è svolto sullo sfondo della polemica ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Maresca Cms, verso la riforma: la Cartabia incontra i partiti. Tutte le novità Una norma che impedirebbe in futuro casi come quello di Catello Maresca, consigliere comunale a ... E scatta il sorteggio anche nel caso in cui non sia assicurata la parita' di genere. Per quanto ...

Giustizia, Maresca: "Nessun caso, ho rispettato la legge" "Non esiste nessun caso Maresca - sottolinea - perché ho rispettato la legge, come hanno fatto Gennaro Marasca, assessore nella Giunta regionale di Bassolino, Nicola Marrone sindaco di Portici, ...

Caso Maresca, Cartabia corre ai ripari: "Aspettativa non retribuita per le tutte le toghe in politica" Incontro ministra-partiti su riforma del Csm, verso un maggioritario con correttivi. Sulle porte girevoli i magistrati rivendicano: "Da anni chiediamo nuova legge" ...

