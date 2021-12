Calcio: Europa League, Lazio-Galatasary 0-0, biancocelesti ai playoff (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Lazio e Galatasaray pareggiano 0-0 il match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo E di Europa League, disputato allo stadio Olimpico di Roma. I turchi chiudono così in testa il girone con 12 punti e si qualificano direttamente agli ottavi di finale, i biancocelesti secondi a quota 9 sono costretti al playoff contro una delle squadre retrocesse dalla Champions League. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) -e Galatasaray pareggiano 0-0 il match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo E di, disputato allo stadio Olimpico di Roma. I turchi chiudono così in testa il girone con 12 punti e si qualificano direttamente agli ottavi di finale, isecondi a quota 9 sono costretti alcontro una delle squadre retrocesse dalla Champions

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa Le pagelle di Cska Sofia - Roma 2 - 3: Mayoral meritava più spazio, Abraham letale Utd - Young Boys 1 - 1 21:00 Salisburgo - Siviglia 1 - 0 21:00 Wolfsburg - Lille 1 - 3 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 19:00 Atalanta - Villarreal 2 - 3 CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45 Sparta Prague - Brøndby ...

Napoli - Leicester: Zielinski, la luce azzurra merita 7,5. Maddison che errore: 5,5 Sui gol può poco, attento sul resto e sicuro nelle prese alte.

Europa League 2021-2022: Lazio-Galatasaray 0-0, poche emozioni all’Olimpico. I biancocelesti mancano l’accesso diretto agli ottavi Finisce 0-0 la sfida tra Lazio e Galatasaray di Europa League. Pochissime emozioni ed occasioni all'Olimpico, con la squadra di Maurizio Sarri che manca così l'accesso diretto agli ottavi di finale (g ...

Lazio-Galatasaray 0-0: pareggio a reti bianche all’Olimpico, giallorossi agli ottavi Allo Stadio Olimpico Sarri sfida Terim: l'obiettivo è arrivare primi nel girone e qualificarsi direttamente agli ottavi. Segui con noi il live ...

