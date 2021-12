Avatar 2: James Cameron e Sam Worthington in una foto dal set (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il regista di Avatar 2 James Camerone la star del franchise Sam Wortington riuniti sul set del sequel del blockbuster del 2009. Una nuova foto dal set neozelandese di Avatar 2 mostra il regista James Cameron e la star del film originale Sam Worthington di nuovo insieme. La foto svela la tuta da motion capture che indossa l'attore. L'attesa del pubblico per vedere il primo dei quattro sequel previsti di Avatar, hit del 2009, è stata proverbiale, ma adesso sappiamo che, dopo infiniti ritardi, Avatar 2 approderà nei cinema a dicembre 2022. Avatar 2 tornerà a raccontare la storia di Jake Sully (Sam Worthington), ex militare che ha scelto di vivere sul pianeta Pandora con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il regista die la star del franchise Sam Wortington riuniti sul set del sequel del blockbuster del 2009. Una nuovadal set neozelandese di2 mostra il registae la star del film originale Samdi nuovo insieme. Lasvela la tuta da motion capture che indossa l'attore. L'attesa del pubblico per vedere il primo dei quattro sequel previsti di, hit del 2009, è stata proverbiale, ma adesso sappiamo che, dopo infiniti ritardi,2 approderà nei cinema a dicembre 2022.2 tornerà a raccontare la storia di Jake Sully (Sam), ex militare che ha scelto di vivere sul pianeta Pandora con ...

