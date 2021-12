"Abuso di posizione dominante": multa da 1,1 miliardi di euro dall'Antitrust ad Amazon (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo l'accusa, Amazon avrebbe una "posizione di assoluta dominanza" dei servizi di intermediazione su marketplace, che le avrebbe "consentito di favorire il proprio servizio di logistica ai danni degli operatori concorrenti" Leggi su repubblica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo l'accusa,avrebbe una "di assoluta dominanza" dei servizi di intermediazione su marketplace, che le avrebbe "consentito di favorire il proprio servizio di logistica ai danni degli operatori concorrenti"

Advertising

matteosalvinimi : Multa da oltre un miliardo di euro ad Amazon dall’Antitrust per “Abuso di posizione dominante”. Come Lega abbiamo d… - Agenzia_Ansa : Antitrust, multa da oltre un miliardo ad Amazon per abuso di posizione dominante. Il gigante ha danneggiato concorr… - ciropellegrino : Multa di oltre 1 miliardo e 128 milioni di euro ad #Amazon da Antitrust italiana per abuso di posizione dominante. #Buongiorno - InvestingItalia : Antitrust, sanzione oltre 1,128 mld ad Amazon per abuso posizione dominante - - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Amazon, multa record Antitrust: 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante - Il Sole 24 ORE -