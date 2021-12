(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quindici esercizi commerciali sanzionati su diciotto – tra supermercati, bar e fruttivendoli – sottoposti a controlli: è il bilancio di un’operazione finalizzata a contrastare l’ed edilizio e alla corretta osservanza delle nuove disposizioni in materia di obbligo del possesso del green pass disposta dalla Commissione straordinaria di(Napoli). Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati da Gaetano Cerasuolo, hanno comminato complessivamente verbali per tremila euro. Individuati e sequestrati anche due manufatti in corso di realizzazione, aventi una superficie totale di circa 85 metri quadrati risultati abusivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Abusivismo edile e commerciale, fioccano #Sanzioni a Sant'Antimo ** -

Ultime Notizie dalla rete : Abusivismo edile

anteprima24.it

L'albergo Smeraldo che,come sappiamo,"NON" è del capobanda ma di un'anonima società(!?),presto sarà un museo dell'. La grande abbuffata dei 70 milioni è affidata all'assessore Carta ...Le fiamme gialle, notata la presenza dell'operaio intento a lavorare in una proprietà privata corrente nel comune di Rosolini, hanno controllato il cantiereper verificare la regolarità delle ...I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno concluso un’attività in materia di abusivismo edilizio e spesa pubblica, sequestrando un immobile in costruzione realizzato in assenza delle prev ...L'operazione con l'Ispettorato del lavoro di Reggio. Verifiche nei cantieri edili della Piana. Misure anche contro l'abusivismo edilizio ...