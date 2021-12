Spalletti: “Proviamo a recuperare Fabian e Insigne per domenica. Osimhen? Siamo fiduciosi” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, presenta in conferenza stampa l’ultimo match del girone C di Europa League. Domani infatti, al Diego Armando Maradona, alle ore 18.45 scatterà il calcio d’inizio tra gli azzurri e il Leicester, in una sfida decisiva per il passaggio del turno. Gestione del gruppo? Non cambierà molto nella gestione del gruppo. L’unico problema di cui mi devo preoccupare è quello dei valori morali dei calciatori, dell’energia che esprimono ogni volta in cui entrano nello spogliatoio e della volontà di prendere a calci le avversità. Spalletti Rrahmani conferenza I miei giocatori sono in salute, io non devo andare a cambiare niente. Poi, certo, quando arriva qualche risultato inatteso la maglia del Napoli si fa più pesante, ma bisogna mantenere comunque la testa lucida, riconoscendo le proprie potenzialità. Rientro di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, presenta in conferenza stampa l’ultimo match del girone C di Europa League. Domani infatti, al Diego Armando Maradona, alle ore 18.45 scatterà il calcio d’inizio tra gli azzurri e il Leicester, in una sfida decisiva per il passaggio del turno. Gestione del gruppo? Non cambierà molto nella gestione del gruppo. L’unico problema di cui mi devo preoccupare è quello dei valori morali dei calciatori, dell’energia che esprimono ogni volta in cui entrano nello spogliatoio e della volontà di prendere a calci le avversità.Rrahmani conferenza I miei giocatori sono in salute, io non devo andare a cambiare niente. Poi, certo, quando arriva qualche risultato inatteso la maglia del Napoli si fa più pesante, ma bisogna mantenere comunque la testa lucida, riconoscendo le proprie potenzialità. Rientro di ...

Advertising

Castrese7 : RT @antonio_gaito: 'Domani saremo in 14. Insigne e Fabian? Proviamo a recuperarli per domenica, ma non sarà facile' #Spalletti #NapoliLeice… - Napoli_Report : #Spalletti: “#Insigne e #Fabian proviamo a recuperarli per domenica. Non sarà facile, ma ci proviamo perché si cerc… - antonio_gaito : 'Domani saremo in 14. Insigne e Fabian? Proviamo a recuperarli per domenica, ma non sarà facile' #Spalletti #NapoliLeicester #NapoliEmpoli -