Spalletti applaude Malcuit: “Ha due ottime qualità, ma fa fatica nelle scelte” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Leicester. Tanti i temi trattati, tra cui la prova offerta da Kevin Malcuit contro l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato: Malcuit Napoli “In fase di possesso ha forza, profondità della corsa e della velocità. Quando deve scegliere delle cose fa più fatica, ma è un calciatore che ti crea delle problematiche per la fisicità e la reattività che ha. Ha fatto bene in entrambe le fasi“. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Leicester. Tanti i temi trattati, tra cui la prova offerta da Kevincontro l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato:Napoli “In fase di possesso ha forza, profondità della corsa e della velocità. Quando deve scegliere delle cose fa più, ma è un calciatore che ti crea delle problematiche per la fisicità e la reattività che ha. Ha fatto bene in entrambe le fasi“.

