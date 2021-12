Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: il fioretto femminile debutta a Saint Maur (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo alcune settimane di pausa ritorna la Coppa del Mondo di Scherma e lo fa con un weekend dedicato completamente al fioretto femminile, che segna il suo debutto nella stagione 2021/2022. Un percorso che comincia dalla Francia, con il classico appuntamento di Saint Maur, che segna anche un nuovo esordio da commissario tecnico di Stefano Cerioni. Sabato si terrà la prova individuale e domenica invece quella a squadre. Nove anni dopo Cerioni torna dunque a guidare l’Italia in un impegno ufficiale. Le prime scelte del nuovo CT sono state subito importanti, come dimostra l’esclusione dalle convocate di Arianna Errigo (alle prese ancora con il recupero da un infortunio) e la prima convocazione per Anna Cristino, fresca di titolo italiano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo alcune settimane di pausa ritorna ladeldie lo fa con un weekend dedicato completamente al, che segna il suo debutto nella stagione. Un percorso che comincia dalla Francia, con il classico appuntamento di, che segna anche un nuovo esordio da commissario tecnico di Stefano Cerioni. Sabato si terrà la prova individuale e domenica invece quella a squadre. Nove anni dopo Cerioni torna dunque a guidare l’Italia in un impegno ufficiale. Le prime scelte del nuovo CT sono state subito importanti, come dimostra l’esclusione dalle convocate di Arianna Errigo (alle prese ancora con il recupero da un infortunio) e la prima convocazione per Anna Cristino, fresca di titolo italiano ...

