Recensione Solar Ash – Una fine mirabilmente eterna

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) In questaparleremo del nuovo gioco di Heart Machine,Ash, opera in cui ci si scontrerà con la malinconia scolpita dalla propria esistenzaAsh è il nuovo titolo pubblicato da Annapurna Inteactive e sviluppato dallo studio indipendente Heart Machine, fondato ormai nel lontano 2013. MentreAsh risulta essere la loro prima opera costruita interamente in 3D, il team di sviluppo si era già prestato all’istituzione dell’universo in cui questo nuovo titolo è ambientato, con il loro gioco in pixel-art 2D Hyper Light Drifter. Si può affermare come questi due titoli siano collegati da ben più di alcuni aspetti in comune, a partire per esempio dall’ambientazione post-apocalittica e dai colori sgargianti che caratterizzano l’estetica del mondo. In realtà, mentre le due opere appartengono allo stesso ...