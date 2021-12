Per Politico è "Draghi la persona più potente d'Europa" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è la "persona più potente d'Europa" nella classifica annuale di Politico.eu delle persone più influenti nel Continente. "Gli italiani non sono abituati a vedere i loro primi ministri restare a lungo, ma molti sperano che Mario Draghi si dimostri l'eccezione. Questo perché l'ex capo della Banca centrale europea ha dato una mano ferma alla politica nazionale a Roma, mantenendo il Paese in equilibrio mentre cerca di uscire dalla pandemia e spiega le vele con una serie di riforme economiche", scrive l'autorevole sito. "Non allineato a nessun partito, Draghi sta governando l'Italia da tecnocrate, prestando la sua significativa gravitas a un Paese che da tempo si trova sotto il suo peso nell'arena europea. Sin dalla Brexit, ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario, è la "piùd'" nella classifica annuale di.eu delle persone più influenti nel Continente. "Gli italiani non sono abituati a vedere i loro primi ministri restare a lungo, ma molti sperano che Mariosi dimostri l'eccezione. Questo perché l'ex capo della Banca centrale europea ha dato una mano ferma alla politica nazionale a Roma, mantenendo il Paese in equilibrio mentre cerca di uscire dalla pandemia e spiega le vele con una serie di riforme economiche", scrive l'autorevole sito. "Non allineato a nessun partito,sta governando l'Italia da tecnocrate, prestando la sua significativa gravitas a un Paese che da tempo si trova sotto il suo peso nell'arena europea. Sin dalla Brexit, ...

