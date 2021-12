Pensioni 2022: nel misto 67+20, nel contributivo 64+20, uscite confermate (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel sistema previdenziale con la nuova legge di Bilancio cambierà poco rispetto ad oggi. Se si esclude lo stop a quota 100 (ma diritto confermato per chi rientra nella cristallizzazione) e il probabile passaggio alla quota 102, il resto rimane inalterato. Per il 2022 le Pensioni anticipate ordinarie e quelle di vecchiaia restano in vigore e saranno i canali di uscita da utilizzare per chi non rientra negli scivoli e nelle deroghe alternative. E restano in pieno anche le differenze in termini di uscita, tra contributivi e tra misti, cioè tra i lavoratori con il primo versamento successivo al 1995 e tra lavoratori con il primo versamento antecedente tale data. La pensione 2022 per i lavoratori nel sistema misto I lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima della riforma Dini, cioè prima del 1° gennaio 1996, sono ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel sistema previdenziale con la nuova legge di Bilancio cambierà poco rispetto ad oggi. Se si esclude lo stop a quota 100 (ma diritto confermato per chi rientra nella cristallizzazione) e il probabile passaggio alla quota 102, il resto rimane inalterato. Per illeanticipate ordinarie e quelle di vecchiaia restano in vigore e saranno i canali di uscita da utilizzare per chi non rientra negli scivoli e nelle deroghe alternative. E restano in pieno anche le differenze in termini di uscita, tra contributivi e tra misti, cioè tra i lavoratori con il primo versamento successivo al 1995 e tra lavoratori con il primo versamento antecedente tale data. La pensioneper i lavoratori nel sistemaI lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima della riforma Dini, cioè prima del 1° gennaio 1996, sono ...

