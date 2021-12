Massimo Ranieri | sapete dove vive? La casa è un sogno vicino ad un fiume

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ad un. Il popolarissimo cantante napoletano in realtà non abita nella sua città d’origine E’ uno dei maggiori interpreti del genere melodico della canzone italiana. Nato nel 1951 a Napoli, la città che ha sempre dichiarato di amare più di tutto il resto, con il nome di Giovanni Calone, è conosciuto in tutto il mondo con il suo nome d’arte,. Una carriera straordinaria quella dell’ex ‘scugnizzo’ cresciuto in uno dei quartieri più popolari del capoluogo campano. Talento più che precoce,si impose poco più che adolescente all’attenzione del grande pubblico grazie ai successi ottenuti in due edizioni del Cantagiro e in ...