Malore mentre organizza il funerale della suocera: 59enne muore davanti a moglie e parroco (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ad Altavilla, un uomo di 59 anni, Guerrino Maran, è morto davanti alla moglie e al parroco mentre organizzava il funerale della suocera. Inutili i tentativi di salvare l’uomo da parte della consorte, del prete e del Suem 118, accorso sul posto: la vittima si è spenta a causa di un Malore. Lo riporta il… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ad Altavilla, un uomo di 59 anni, Guerrino Maran, è mortoallae alva il. Inutili i tentativi di salvare l’uomo da parteconsorte, del prete e del Suem 118, accorso sul posto: la vittima si è spenta a causa di un. Lo riporta il… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

