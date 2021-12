"Ma ha bevuto qualcosa?". Mauro Corona infilza Bianca Berlinguer, la risposta è glaciale: lo scrittore rischia grosso? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) One-man show, Mauro Corona a CartaBianca. Come sempre, insomma. Sempre lui ad aprire la puntata del programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. O meglio, ancora lui dopo lo stop di un anno dovuto a quel "gallina" rivolto alla conduttrice e che Franco Di Mare non gli ha voluto perdonare per molto tempo. Acqua passata: da quest'anno, lo scrittore-alpinista è tornato in video. E la puntata di ieri, martedì 7 dicembre, non ha ovviamente fatto eccezione. E Mauro Corona sembra aver ritrovato la forma di un tempo, o meglio l'irriverenza di un tempo. Scatenato, prima si è scagliato contro l'Europa per le ultime follie sul Natale: ""Già ci han provato con le zucchine quelli dell'Europa, fatemeli vedere. Le zucchine non potevano essere oltre i 18 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) One-man show,a Carta. Come sempre, insomma. Sempre lui ad aprire la puntata del programma diin onda su Rai 3. O meglio, ancora lui dopo lo stop di un anno dovuto a quel "gallina" rivolto alla conduttrice e che Franco Di Mare non gli ha voluto perdonare per molto tempo. Acqua passata: da quest'anno, lo-alpinista è tornato in video. E la puntata di ieri, martedì 7 dicembre, non ha ovviamente fatto eccezione. Esembra aver ritrovato la forma di un tempo, o meglio l'irriverenza di un tempo. Scatenato, prima si è scagliato contro l'Europa per le ultime follie sul Natale: ""Già ci han provato con le zucchine quelli dell'Europa, fatemeli vedere. Le zucchine non potevano essere oltre i 18 ...

Advertising

impercezione : Come quando ti fanno male le gengive perché hai bevuto qualcosa col ghiaccio ma non hai bevuto niente stai solo andando in moto a -3 - menalettieri_ : Tutti questi buenos dias così mi faranno vení qualcosa...questi veramente mi sa che avevano bevuto ???? - SigrunER : @Valley_man_ @Blonda53952257 @Sara01210783 Cosa c'entra la Ricciarelli (non Ricchiarelli) in questo discorso ??? Ha… - gidalbi : Io parto con tutti i buoni propositi di fare qualcosa la domenica e poi mi riduco a passare dal letto al tavolo, al… - Teo__Visma : A 82 anni avrò bevuto talmente tanti alcolici che nulla mi spaventerà. A maggior ragione per qualcosa di 55 anni pr… -