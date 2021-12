L’omicidio di John Lennon e le canzoni dedicategli dopo la morte (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per i cattolici, senza ombra di dubbio, la data dell’8 dicembre rappresenta un vero dogma della fede. Si festeggia infatti,l’immacolata concezione. Per gli amanti della musica, la stessa data coincide con la brutale e indimenticabile uccisione di John Lennon, nel 1980 a Manhattan. L’omicidio fu commesso da Mark David Chapman, Un fan squilibrato dei Beatles che però, ad un certo punto della sua vita si convinse che il suo idolo, non rispecchiava più gli ideali della sua generazione. Così arrivò al punto di colpire alle spalle, con quattro colpi di pistola il componente del gruppo britannico. Il fatto fu commesso nell’ingresso del Dakota Buliding, la sua residenza a New York. dopo la morte di Lennon, sono stati molteplici gli artisti che decisero di dedicargli delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per i cattolici, senza ombra di dubbio, la data dell’8 dicembre rappresenta un vero dogma della fede. Si festeggia infatti,l’immacolata concezione. Per gli amanti della musica, la stessa data coincide con la brutale e indimenticabile uccisione di, nel 1980 a Manhattan.fu commesso da Mark David Chapman, Un fan squilibrato dei Beatles che però, ad un certo punto della sua vita si convinse che il suo idolo, non rispecchiava più gli ideali della sua generazione. Così arrivò al punto di colpire alle spalle, con quattro colpi di pistola il componente del gruppo britannico. Il fatto fu commesso nell’ingresso del Dakota Buliding, la sua residenza a New York.ladi, sono stati molteplici gli artisti che decisero di dedicargli delle ...

TucciTuccio : L'omicidio di John Lennon venne commesso la sera di lunedì 8 dicembre 1980 quando venne colpito da 4 proiettili spa… - imfrafallens : Come non ricordare oggi l’omicidio di John Lennon. 8 dicembre 1980. Una pugnalata al cuore per tutti… - ___John_Smith__ : RT @4everAnnina: Sull’omicidio di Manhattan il TG5: “L’omicida, un pluripregiudicato, ha colpito in una città duramente provata da una pand… -

