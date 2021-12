LepresentazionidiPagina348 – Donatella Di Pietrantonio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sabato 4 dicembreDi, ospite della libreria Pagina 348, racconta a un numeroso e affezionato pubblico della sua terra e della sua vita. Nata in Abbruzzo, a Penne, si definisce una ‘esordiente attempata’, e in pochi anni si afferma come apprezzata scrittrice nel panorama culturale internazionale per la sua scrittura intima, ‘scarnificata’, potente. Esordisce nel 2011 per la casa editrice Elliot con il libro “Mia madre è un fiume”, un rapporto difficile tra una figlia e una madre colpita da una malattia che le sta cancellando i ricordi, narrato sullo sfondo dell’Italia contadina, dagli anni della guerra fino ai giorni nostri. Con questo libro vince il premio Tropea. Nel 2013, sempre per Elliot, esce “Bella Mia”. È la storia di una famiglia colpita dal terremoto dell’Aquila e del loro lutto. Questo libro le vale la partecipazione al ...