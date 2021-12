I convocati di Allegri per Juve - Malmoe: ci sono Kean e De Sciglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per l'ultima sfida del girone di Champions , in programma alle 18:45 all'Allianz Stadium contro il Malmoe, la Juve di Allegri ritrova Mattia De Sciglio (assente dal 27 ottobre) e recupera Moise Kean , ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per l'ultima sfida del girone di Champions , in programma alle 18:45 all'Allianz Stadium contro il, ladiritrova Mattia De(assente dal 27 ottobre) e recupera Moise, ...

Advertising

juventusfc : ?? CONVOCATI ?? Ecco i bianconeri a disposizione di Allegri per #JuveGenoa ???? By @bitgetglobal - sportli26181512 : I convocati di #Allegri per #Juve-Malmoe: ci sono Kean e De Sciglio: Ecco la lista dei giocatori bianconeri per l’u… - infoitsalute : Juventus-Malmo, cinque assenze UFFICIALI: i convocati di Allegri - infoitsalute : I convocati di Allegri per Juve-Malmoe: ci sono Kean e De Sciglio - infoitsport : Juve-Malmoe, i convocati di Allegri: riecco De Sciglio, Kean ce la fa -