“Gli amanti di Verona” di scena oggi al Ghirelli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Come nella tragedia di Shakespeare, ma con una punta di smaliziato distacco e la colonna sonora degli Agricantus. «Gli amanti di Verona, il pietoso caso di Giulietta e Romeo», interpretati da Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia, accompagnati dalla musica dal vivo degli Agricantus, in scena oggi alle 20,30, porta a Salerno- anzi riporta, dopo la data agostana nell’ambito della rassegna Incontro/tendenza – l’eterno dramma d’amore di Capuleti e Montecchi, in una pièce tratta, però, non dal classico shakespiriano, ma dal racconto di Matteo Bandello. Se tutti, grazie anche al profluvio di produzioni cinematografiche, conoscono la fama del testo che William Shakespeare dedicò agli amanti veronesi, non molti sanno che all’origine del fortunato canovaccio c’è il testo di una novella di Matteo Bandello (1485 ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Come nella tragedia di Shakespeare, ma con una punta di smaliziato distacco e la colonna sonora degli Agricantus. «Glidi, il pietoso caso di Giulietta e Romeo», interpretati da Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia, accompagnati dalla musica dal vivo degli Agricantus, inalle 20,30, porta a Salerno- anzi riporta, dopo la data agostana nell’ambito della rassegna Incontro/tendenza – l’eterno dramma d’amore di Capuleti e Montecchi, in una pièce tratta, però, non dal classico shakespiriano, ma dal racconto di Matteo Bandello. Se tutti, grazie anche al profluvio di produzioni cinematografiche, conoscono la fama del testo che William Shakespeare dedicò agliveronesi, non molti sanno che all’origine del fortunato canovaccio c’è il testo di una novella di Matteo Bandello (1485 ...

Advertising

thetimeisnow33 : RT @jessica76591: Per gli amanti del pelo...ecco la mia fica pelosa - LaPapessa_ : @SuperSele77 Gli uomini sono semplici e lineari, molto più semplici delle donne…Alcuni anche più sinceri. Detto ciò… - Sere_Sere_88 : @spampistefania @Station19 @D_SAVRE sta arrivando la nottata più bella x gli amanti Italiani di #station19 - SirNeneBanBot14 : RT @DReqvenge2020: EuroMomo. Eccesso di mortalità. Per gli amanti del link, lo trovate nel tweet citato. - Echoes41502167 : @mirkonicolino Serataccia per gli amanti delle lavagnette -