GF Vip, Alex rivela a Davide: “Potevo innamorarmi di te” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il rapporto sempre più intenso tra Alex e Soleil continua a far molto discutere nella casa del GF Vip. Davide, molto amico di entrambi, ha manifestato dei dubbi su questo sentimento che sta nascendo. “Mi sarei potuto innamorare anche di te”, ha detto l’attore rivolgendosi a Davide. La chimica artistica e l’attrazione che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip tra Alex e Soleil continua a far discutere molto. L’attore ha confessato di essersi innamorato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche se negli ultimi giorni sembra aver fatto qualche passo indietro, affermando di voler tornare a casa dalla moglie Delia. Tra coloro che non riescono a capire cosa stia succedendo tra Alex e Soleil è Davide, molto amico di entrambi. “Secondo me anche una cosa mentale è un ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il rapporto sempre più intenso trae Soleil continua a far molto discutere nella casa del GF Vip., molto amico di entrambi, ha manifestato dei dubbi su questo sentimento che sta nascendo. “Mi sarei potuto innamorare anche di te”, ha detto l’attore rivolgendosi a. La chimica artistica e l’attrazione che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip trae Soleil continua a far discutere molto. L’attore ha confessato di essersi innamorato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche se negli ultimi giorni sembra aver fatto qualche passo indietro, affermando di voler tornare a casa dalla moglie Delia. Tra coloro che non riescono a capire cosa stia succedendo trae Soleil è, molto amico di entrambi. “Secondo me anche una cosa mentale è un ...

