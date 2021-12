Cremonese vs Crotone probabili formazioni e Tv

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gara valida per la diciassettesima giornata della Serie B 21/22. I lombardi, sesti in classifica, affrontano i pitagorici in grave difficoltà e diciottesimi in classifica. Occasione d’oro per Pecchia e i suoi uomini per continuare a lottare per un posto nei playoff. Ildeve cambiare immediatamente marcia.vssi giocherà venerdì 10 dicembre alle ore 18,00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? I grigiorossi hanno vinto contro il Cosenza nell’ultimo turno del campionato cadetto (0-2). Partita nel complesso molto buona per gli uomini di Pecchia. Sugli scudi il centrocampo e il reparto offensivo, a conferma della qualità di questa rosa e dell’ottimo lavoro che il tecnico sta portando avanti. Momento complicato per i calabresi. I pitagorici non vincono da ben otto partite, ...

Christmas Match, i giallorossi scendono in campo per Thisability CREMONA - Dicembre vuol dire Christmas Match. In occasione di Cremonese-Crotone i grigiorossi scenderanno in campo con una maglia speciale a tema natalizio, come ormai accade da cinque stagioni a questa parte. Il tema scelto per la maglia celebrativa di questa stagione... Dicembre vuol dire "Christmas Match". Per questo, in occasione di Cremonese-Crotone, in programma venerdì 10 dicembre alle ore 18, i grigiorossi scenderanno in campo con una maglia speciale a tema natalizio.