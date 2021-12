Coronavirus, nuovo picco di contagi in Veneto: +3.516 in 24 ore. È il dato più alto dall’inizio della quarta ondata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nuova impennata di contagi da Coronavirus nella regione Veneto. Nell’ultima rilevazione si conta l’aumento di positivi più alto da quando è cominciata la quarta ondata. Il bollettino regionale riporta 3.516 nuovi positivi, a 6 vittime legate al Covid. dall’inizio della pandemia si registra un totale di contagiati pari a 538.767. Il dato relativo ai decessi è invece pari a 12.020. Sempre secondo il bollettino Veneto, in isolamento domiciliare ci sono al momento 42.565 attualmente positivi. Rispetto alla giornata di ieri se ne sono aggiunti quasi duemila, per l’esattezza 1.917. Sul fronte della pressione ospedaliera, la situazione è in lieve miglioramento rispetto a quella di ieri. I ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nuova impennata didanella regione. Nell’ultima rilevazione si conta l’aumento di positivi piùda quando è cominciata la. Il bollettino regionale riporta 3.516 nuovi positivi, a 6 vittime legate al Covid.pandemia si registra un totale diati pari a 538.767. Ilrelativo ai decessi è invece pari a 12.020. Sempre secondo il bollettino, in isolamento domiciliare ci sono al momento 42.565 attualmente positivi. Rispetto alla giornata di ieri se ne sono aggiunti quasi duemila, per l’esattezza 1.917. Sul frontepressione ospedaliera, la situazione è in lieve miglioramento rispetto a quella di ieri. I ...

