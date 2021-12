Basket, Europe Cup 2021/2022: Reggio Emilia batte Crailsheim 84-80, cronaca e tabellino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Unahitels Reggio Emilia batte 84-80 l’Hakro Merlins Crailsheim nel match valevole per la prima giornata della seconda fase dell’Europe Cup 2021/2022 di Basket. Un successo di grande importanza per gli Emiliani che, dunque, iniziano con il piede giusto il cammino nel gruppo J. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Stephen Mark Thompson realizza i primi due punti della partita, che permettono ai suoi di sbloccare il punteggio. La formazione ospite si mostra in grande spolvero, tant’è che piazza un allungo di circa dieci punti grazie alle giocate dei vari Olisevicius, Hopkins e Cinciarini. Ad un certo punto i tedeschi si svegliano e ricuciono parzialmente il gap, terminando il primo quarto sul 17-22. Nel secondo parziale la squadra italiana continua ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Unahitels84-80 l’Hakro Merlinsnel match valevole per la prima giornata della seconda fase dell’Cupdi. Un successo di grande importanza per glini che, dunque, iniziano con il piede giusto il cammino nel gruppo J. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Stephen Mark Thompson realizza i primi due punti della partita, che permettono ai suoi di sbloccare il punteggio. La formazione ospite si mostra in grande spolvero, tant’è che piazza un allungo di circa dieci punti grazie alle giocate dei vari Olisevicius, Hopkins e Cinciarini. Ad un certo punto i tedeschi si svegliano e ricuciono parzialmente il gap, terminando il primo quarto sul 17-22. Nel secondo parziale la squadra italiana continua ...

