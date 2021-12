Al via i lavori di rifacimento delle strade di Montalto e Pescia: ecco le vie interessate (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Montalto – Da qualche giorno è iniziata la cantierizzazione per il rifacimento di cinque strade tra Montalto e Pescia. “Si tratta – spiega il sindaco Sergio Caci – di strada di Poggio Forcone, strada della Sugherella, strada della Marina a Montalto, e strada del Sughero e Ponte dell’Abbadia a Pescia Romana. Una riqualificazione complessiva di 900mila euro per la quale avevamo ottenuto il finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti”. “Tra luglio e novembre di quest’anno – continua il sindaco – si sono svolte le procedure di gara che hanno portato finalmente all’inizio dei lavori. Questa amministrazione continua a programmare per lo sviluppo del paese e nell’interesse dei cittadini. Questi sono i primi interventi a cui seguiranno altri nelle prossime ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021)– Da qualche giorno è iniziata la cantierizzazione per ildi cinquetra. “Si tratta – spiega il sindaco Sergio Caci – di strada di Poggio Forcone, strada della Sugherella, strada della Marina a, e strada del Sughero e Ponte dell’Abbadia aRomana. Una riqualificazione complessiva di 900mila euro per la quale avevamo ottenuto il finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti”. “Tra luglio e novembre di quest’anno – continua il sindaco – si sono svolte le procedure di gara che hanno portato finalmente all’inizio dei. Questa amministrazione continua a programmare per lo sviluppo del paese e nell’interesse dei cittadini. Questi sono i primi interventi a cui seguiranno altri nelle prossime ...

